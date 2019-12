Liverpool-Coach Klopp lobt Team nach Zu-Null-Sieg gegen Bournemouth: "Lasst es uns wiederholen"

Klopp erfreut: "Sollten öfter zu Null spielen"

Nach dem 3:0-Erfolg am Samstag beim AFC Bournemouth richtet der Coach der Reds den Blick aber vor allem auf eine seltene Gegebenheit: Liverpool hat erstmals seit Ende September, damals beim 1:0 bei Sheffield United, wieder zu Null gespielt. Danach musste der Tabellenführer in 13 Pflichtspielen in Folge (acht davon in der Liga, vier in der Königsklasse und eins im League Cup) immer mindestens ein Gegentor hinnehmen. "Ich hatte schon vergessen, wie sich das anfühlt. Es ist toll, wir sollten öfter zu Null spielen", sagte Klopp nach der Partie mit einem Lächeln auf den Lippen.