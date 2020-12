Liverpool-Trainer Klopp sieht Chelsea als Favorit auf den Premier-League-Titel: "Unglaubliche Möglichkeiten"

Am Sonntagabend kann Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool weiter Schritt halten mit Tabellenführer Tottenham Hotspur. Wenn der Titelverteidiger im Heimspiel in der Premier League gegen Wolverhampton (20.15 Uhr, Sky) gewinnt, zieht man wieder am FC Chelsea vorbei und steht punktgleich aber mit dem schlechteren Torverhältnis direkt hinter den Spurs. Diese Konstellation ist für Klopp aber nicht von Dauer. Wie er nämlich am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verriet, rechnet er derzeit damit, dass die Meisterschaft in dieser Spielzeit an die Blues geht: "Wenn ich momentan die Spiele gucke, dann sieht Chelsea für mich wie der Favorit aus."

