Ex-England-Star adelt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Der neue Sir Alex Ferguson"

Selbst mit einer B-Elf ist der FC Liverpool in die vierte Runde des prestigeträchtigen FA-Cup eingezogen, hat dank eines Traumtores von Youngster Curtis Jones mit einem 1:0-Erfolg über Stadtrivale FC Everton die nächste Runde erreicht. Der frühere englische Nationalspieler Dion Dublin, der inzwischen als Experte beim Radiosender BBC 5 arbeitet, adelte im Anschluss Liverpools Trainer Jürgen Klopp. In Anlehnung an den langjährigen Teammanager von Liverpool-Erzrivale Manchester United sagte Dublin: "Jürgen Klopp ist der neue Sir Alex Ferguson - er hat den Klub von oben bis unten unter Kontrolle. Wenn Talente reinkommen, wissen sie, was sie tun müssen. Der Klub scheint nicht zu stoppen zu sein."