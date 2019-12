Liverpool-Trainer Jürgen Klopp dämpft Meister-Vorfreude: "Nichts ist entschieden"

Die Fans des FC Liverpool dürfen sich langsam aber sicher auf die erste englische Fußball-Meisterschaft seit 30 Jahren einstellen. Jürgen Klopps Titelsammler sind nach dem 4:0 (1:0) in der Premier League bei Leicester City am Boxing Day dem Silberpokal einen großen Schritt näher gekommen. Wer soll diese Mannschaft noch stoppen? Die Konkurrenz ist weit weg, die letzte Niederlage in der höchsten englischen Spielklasse ist fast ein Jahr her.

Der Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft ist noch nicht einmal eine Woche her. Doch der FC Liverpool und Coach Jürgen Klopp können den nächsten Titel schon fast einplanen. 13 Punkte beträgt der Vorsprung nach dem beeindruckenden 4:0 bei Verfolger Leicester City - ein Nachholspiel bei West Ham United hat Liverpool auch noch. "10, 11, 12, 13 Punkte. Darüber denken wir nicht nach. Es war nicht mal Thema bei uns", entgegnete Klopp am Donnerstagabend. "Es ist einfach nicht interessant."

Letzte Premier-League-Niederlage im Januar

Doch wer soll den Champions-League-Sieger eigentlich noch bezwingen? Die bis dato letzte Premier-League-Niederlage liegt fast ein Jahr zurück. Am 3. Januar 2019 verloren Stürmerstar Mohamed Salah und Co. bei Manchester City 1:2. Seitdem ist der Traditionsclub in 35 Partien unbesiegt. Klopp dämpfte die Vorfreude: "Nichts ist entschieden."

Eine Entwarnung gab es direkt nach dem Spiel in Leicester von seinem Kapitän Jordan Henderson. Der 29-Jährige wurde in der 82. Minute nach einem Tritt auf das Schienbein ausgewechselt. "Es blutete, aber er sagte mir später: 'Ich hätte weitermachen können!' Also ist es diesmal offensichtlich nicht so schlimm", sagte Klopp auf der Pressekonferenz. Für die Reds geht´s am Sonntag weiter mit einem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers.

