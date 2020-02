Liverpool-Trainer Klopp nimmt Sicherheitsvorkehrungen gegen Coronavirus "sehr ernst"

Bei den Premier-League-Clubs wurden zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Beispielsweise wurden rund um die Stadien und Trainingsplätze Poster mit Informationen aufgehängt. Der FC Liverpool tritt am Samstag (18.30 Uhr) beim FC Watford an. Der zweitplatzierte Meister Manchester City setzt in der Liga aus und spielt am Sonntag (17.30 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion gegen Aston Villa um den Ligapokal.

Fünf Geisterspiele in der Serie A

Weitaus drastischere Maßnahmen werden in der italienischen Serie A getroffen. Wegen des Ausbruchs des Coronavirus finden dort am Wochenende fünf Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - dazu zählt auch das Topspiel zwischen Inter Mailand und Juventus Turin. Das teilte die Liga am Donnerstag mit. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es in der Serie A vier Spielabsagen gegeben - unter anderem das Heimspiel von Inter gegen Genua. In Italien gibt es mit etwa 650 Infizierten den größten Ausbruch von Sars-CoV-2 in Europa. 17 Menschen sind an der Erkrankung Covid-19 gestorben.