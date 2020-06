Liverpool-Coach Klopp glücklich über Rückkehr zum Teamtraining: "Wir nutzen jede Sekunde"

Liverpool-Coach Jürgen Klopp sieht seine Mannschaft mit Blick auf den angepeilten Wiederbeginn in der Premier League in zweieinhalb Wochen auf einem guten Weg. „Wir nehmen die Situation wie sie ist und nutzen jede Sekunde, die wir zusammen haben“, sagte der Trainer des Premier-League-Tabellenführers über die Rückkehr zum Teamtraining. „Wir genießen das. Wir können an all den Dingen arbeiten, an denen wir arbeiten wollen.“ Er konzentriere sich mit seiner Mannschaft nun vor allem auf taktische Dinge.