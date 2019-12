Liverpool-Trainer Jürgen Klopp entschuldigt sich bei Übersetzer: "Sorry, ich war ein Idiot"

"Ist natürlich Scheiße für den Dolmetscher, wenn der Deutsch sprechende Trainer daneben sitzt. Also schon zuhören. Sonst kann ich das auch übersetzen. Das ist ja nicht so schwer", so Klopp. Zwei Tage später folgte in Salzburg die Entschuldigung. Bevor der Liverpool-Coach mit der Analyse des 2:0-Sieges in Österreich begann, sagte er: "Ich möchte mich erst nochmal entschuldigen. Ich weiß, so etwas ist absolut Scheiße, weil es in der Öffentlichkeit stattfindet - das war komplett Blödsinn. Ich mochte das nicht, wie es übersetzt wurde, aber die Art und Weise wie ich es dann angesprochen habe, muss besser laufen. Entschuldigung." Klopp reichte dem Dolmetscher die Hand.