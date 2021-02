Liverpool-Zugang Kabak veröffentlicht Statement nach Schalke-Abschied: Daran habe ich keinen Zweifel

Der FC Schalke hat die Transferperiode mit einem spektakulärem Spielertausch in der Abwehr abgeschlossen. Der Bundesligist hat den türkischen Nationalspieler Ozan Kabak an den englischen Meister FC Liverpool mit seinem Trainer Jürgen Klopp abgegeben. Kabak wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende, im Vertrag gibt es nach Angaben der Schalker vom Montagabend eine Kaufoption für Liverpool. Dafür verpflichtete der Tabellenletzte Shkodran Mustafi vom FC Arsenal und gab dem ehemaligen Nationalspieler einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Möglich wurde der Coup durch die Abgabe von Kabak, der bei Liverpool-Coach Jürgen Klopp Hoch im Kurs steht. Für die Leihe mit angeblicher Kaufoption könnte der FC Schalke laut Medienberichten mit einer Einnahme von rund 30 Millionen Euro rechnen. "Ab heute bin ich nicht mehr Teil der wunderbaren Schalke-04-Familie. Es war ein Platz, den ich für eineinhalb Jahre mein Zuhause nannte. Ich möchte mich bei all meinen Teamkollegen und Trainern, mit denen wir hier zusammen in meiner Zeit gekämpft haben, bedanken", widmet sich Kabak via Social Media an die S04-Fans.