Liverpool bestätigt: Kapitän Henderson fehlt Klopp nach Operation lange

Der FC Liverpool muss den nächsten Ausfall in der Defensive verkraften. Wie der englische Meister am Freitag bekanntgab, fällt Kapitän Jordan Henderson nach einer Operation an der Leiste mindestens bis nach der Länderspielpause Ende März aus. Einen genauen Zeitplan für eine Rückkehr nannten die Reds in der Stellungnahme nicht. "Hendersons Genesung wird von der medizinischen Abteilung genau überwacht. Wann er wieder das Training aufnehmen kann, entscheiden die Reha-Fortschritte", heißt es.

Anzeige

Kapitän Henderson musste beim 0:2 (0:1) gegen den FC Everton bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. "Es ist der Oberschenkel/Adduktor und niemand aus dem medizinischen Team ist positiv gestimmt", ahnte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp schon nach dem Derby Schlimmes: "Es sieht nicht gut aus, aber wir müssen die Untersuchung abwarten." Inzwischen ist klar, dass Henderson erst Anfang April in das Aufgebot zurückkehrt.