Liverpool-Trainer Jürgen Klopp trotz Dusel-Sieg bei Ajax Amsterdam zufrieden: "Ein bisschen Glück gehabt"

Die überschaubare Qualität der Partie beim 1:0-Auftaktsieg des FC Liverpool in der Champions League gegen Ajax Amsterdam war für Trainer Jürgen Klopp in Ordnung. "Beide Mannschaften können besseren Fußball spielen", sagte der deutsche Coach des Premier-League-Klubs am späten Mittwochabend. "Ich denke, jeder weiß, dass Ajax normalerweise ein brillantes Fußballteam ist, aber heute Abend war es knifflig, das Passspiel war schwierig, das konnte man sehen. Aber wir haben gewonnen und ich bin damit einverstanden."