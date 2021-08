Liverpool-Coach Klopp genervt von harten Burnley-Zweikämpfen: "Dann schaut euch Wrestling an"

Der Trainer des FC Liverpool Jürgen Klopp hat sich nach dem 2:0 (1:0)-Sieg in der Premier League gegen den FC Burnley verärgert über das harte Zweikampfverhalten der Gäste geäußert. "Es ist, als ob wir zehn oder 15 Jahre in der Zeit zurückgegangen sind", meckerte Klopp nach dem Spiel am Samstag beim Sender BT Sport. "Wenn euch sowas gefällt, dann schaut euch Wrestling an." Die Gäste-Spieler hatten die Profis des FC Liverpool hart angegangen. Schiedsrichter Mike Dean zeigte während der Partie in Anfield jedoch weder eine Gelbe noch eine Rote Karte.

