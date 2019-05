Klopp vor Champions-League-Finale mit Liverpool optimistisch: Verlorene Endspiele "wie gute Medizin"

„Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist: Ein verlorenes Finale tut weh. Aber ein verlorenes Finale ist manchmal auch wie eine Medizin. Und ich habe in meiner Kindheit mal gelernt: Eine gute Medizin muss schlecht schmecken, aber sie hilft“, sagte Klopp am Dienstag in Liverpool. Ein weiterer Mitmacher: Hinter dem englischen Vizemeister liegt nun auch die magische Nacht an der Anfield Road im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona (4:0) , als die "Reds" die 0:3-Pleite aus dem Hinspiel wettmachten.

Klopps Team erstmals Favorit

Am Samstagabend in Madrid ist das von ihm trainierte Team zum ersten Mal vor einem großen Finale auch der Favorit. „Die Welt da draußen erwartet von uns, dass wir das Finale gewinnen. Von mir persönlich erwarten das viele Leute vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich es so oft versucht habe“, sagte der 51-Jährige. „Ich will das Spiel unbedingt gewinnen, aber ich will das nicht für mich. Ich will das für meine Spiele und für diesen großartigen Club.“