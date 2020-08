Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Wer würde Messi nicht gern in seiner Mannschaft haben?"

Wohin zieht es den abwanderungswilligen Lionel Messi ? Jürgen Klopp hätte nichts dagegen, wenn der Superstar nach seinem angekündigten Abschiedswunsch vom FC Barcelona zum FC Liverpool wechseln würde. Auch wenn ein Engagement beim englischen Meister als unrealistisch gilt, hätte Klopp doch Verwendung für ihn: "Wer würde Messi denn nicht gern in seiner Mannschaft haben?" , sagte der Trainer am Freitag. "Aber da gibt es keine Chance. Trotzdem ein guter Spieler, na klar."

Messi-Wechsel zu ManCity? Klopp: Für die Liga wäre das großartig

Der Liverpool-Coach würde einen Wechsel des sechsmaligen Weltfußballers auf die Insel in jedem Falle begrüßen. "Messi hat noch nie in einer anderen Liga (als der spanischen La Liga, Anm.d.Red.) gespielt", so Klopp. "Fußball ist anders hier. Ich würde das gern sehen. Ich bin aber nicht sicher, dass es dazu kommt." Es gab in den vergangenen Tagen auch Gerüchte um einen Wechsel zu Paris Saint-Germain, Inter Mailand – oder gar über einen Verbleib Messis in Barcelona.