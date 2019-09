Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hadert nach Niederlage bei Neapel mit Schiedsrichter Felix Brych

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist nach der Niederlage gegen den SSC Neapel zum Auftakt der Champions-League nicht zufrieden mit Schiedsrichter Felix Brych nach dessen Elfmeter-Entscheidung in der Schlussphase: "Ziemlich sicher gibt es verschiedene Sichtweisen auf die Situation, aber wenn der Spieler abhebt, bevor es Kontakt gibt, kann es kein Elfmeter sein." Brych hatte in der 82. Minute nach einem vermeintlichen Foul von Liverpools Andrew Robertson an José Callejon auf den Punkt gezeigt. "Ich denke, wenn man die Bilder sieht, ist es klar. Was soll ich dazu sagen? Es war mit Sicherheit ein entscheidender Moment für uns im Spiel, aber jetzt können wir es nicht mehr ändern", führte Klopp nach dem Spiel aus.