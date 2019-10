Doppel-Videobeweis im Derby bei Manchester United: Liverpool-Trainer Klopp tobt

Jubel bei den Fans von Manchester United! Im Derby gegen Tabellenführer Liverpool, der auf Superstar Mo Salah verzichten musste, gehen die Red Devils in der 36. Minute durch Marcus Rashford in Führung. Old Trafford bebt. Doch unumstritten ist der Treffer nicht. Ein mögliches Foul an Liverpools Divock in der Entstehung wird per Videobeweis kontrolliert - doch das Tor zählt. War Liverpool-Trainer Jürgen Klopp danach schon außer sich vor Unverständnis, hatte er wenige Minuten später erst Recht Schaum vor dem Mund: Der Ausgleich durch Sadio Mané in der 44. Minute wird ebenfalls per VAR kontrolliert - und zurückgepfiffen!