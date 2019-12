Klopp gewinnt mit Liverpool auch die Klub-WM: Firmino trifft gegen Flamengo in der Verlängerung

Der FC Liverpool hat den Titel bei der Klub-WM gewonnen und damit nach der Champions League den zweiten großen internationalen Pokal in der Ära von Jürgen Klopp geholt. Im Finale des Mini-Turniers in Doha (Katar) besiegten die Reds den südamerikanischen Vertreter Flamengo Rio de Janeiro nach Verlängerung mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor schoss der Brasilianer Roberto Firmino in der 99. Minute.

Die Partie war lange ausgeglichen gewesen, Liverpool biss sich an den kämpferisch überzeugenden Brasilianern die Zähne aus, konnte sich nur wenige hochkarätige Chancen erspielen. In der Nachspielzeit sah dann plötzlich doch alles nach einem Sieg der Reds aus: Der frühere Bayern-Profi Rafinha schien Liverpools Sadio Mané als letzter Mann gefoult zu haben. Schiedsrichter Abdulrahman Al Jassim entschied auf Elfmeter, wurde dann aber vom Videoschiedsrichter an die Seitenlinie geholt - und gab letztlich noch nicht einmal Foul. In der folgenden Extra-Zeit waren die nun überlegenen Engländer erfolgreich: Nach einem Traumpass von Henderson spielte Mané den Ball zu Firmino. Der Ex-Hoffenheimer tanzte Abwehr und Torwart aus und traf zum 1:0.

Firmino verballert gegen Flamengo zwei Großchancen

Die erste Hälfte der Final-Partie im umstrittenen Gastgeberland der WM 2022 hatten die Brasilianer zur Überraschung vieler Beobachter ausgegeglichen gestaltet, auch wenn Liverpool zunächst besser ins Spiel kam und durch Roberto Firmino schon nach 40 Sekunden die große Chance zur Führung hatte. Der Brasilianer schoss den Ball gegen seine Landsleute aber aus aussichtsreicher Position drüber. Keita (5.) und Alexander-Arnold (6.) hätten ebenfalls treffen können. Flamengo kam nach wackeligen Anfangsminuten immer besser ins Spiel, Chancen wurden Mangelware - auch, weil Liverpool sich immer weiter zurückzog.

Ähnlich wie in den ersten 45 Minuten begann auch die zweite Hälfte mit einem Knalleffekt. Nur zwei Minuten waren gespielt, da setzte Firmino den Ball nach einem starken Zuspiel von Henderson an den Innenpfosten. Liverpool kam wieder besser ins Spiel, in der 54. Minute hatten aber auch die Brasilianer eine dicke Möglichkeit, als Alisson gegen Gabriel Barbosa parieren musste. Der Angreifer hatte nur eine Minute später über das Tor der Engländer geschlenzt, die sich erneut weit zurückzogen und erst in der Schlussphase wieder mehr riskierten.

Praller Weihnachtskalender: Klopp muss trotzdem in die Verlängerung

Diese zunächst erfolglosen Bemühungen mündeten in einer Szene, die ohne Videobeweis spielentscheidend gewesen wäre. Als der steil geschickte Sadio Mané freistehend auf das Tor schießen wollte (90-+1), wurde er von Rafinha gelegt, der vor der Saison nach acht Jahren beim FC Bayern Brasilien zurückgekehrt worden war. Der Unparteiische aus Katar zeigte sofort auf den Punkt, ließ sich nach mehreren Minuten der Beratung und des Videostudiums aber davon überzeugen, dass es in der Szene gar kein Foul gab. Also ging die Partie in die Verlängerung - ein Umstand, den Jürgen Klopp wegen des ohnehin engen Terminplanes wohl gern vermieden hätte. Nun war Liverpool klar besser und kam schließlich zum verdienten Siegtreffer durch Firmino. Im zweiten Durchgang der Verlängerung hätte Gabriel Barbosa (108.) ausgleichen können, er schoss jedoch knapp daneben.

