Liverpool-Krise immer dramatischer: Klopp-Elf kassiert gegen Fulham sechste Heimpleite in Folge

Der FC Liverpool findet keinen Weg aus der Krise: Der englische Meister kassierte wenige Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den RB Leipzig am kommenden Mittwoch mit dem 0:1 (0:1) gegen den Abstiegskandidaten FC Fulham bereits die sechste Liga-Heimniederlage in Folge. Das entscheidende Tor für die Cottagers erzielte Mario Lemina kurz vor der Pause. Für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bedeutet die neuerliche Pleite in Anfield den Absturz auf den siebten Platz. Mit einem Sieg gegen Crystal Palace könnte auch Tottenham am Sonntagabend (20.15 Uhr/Sky) noch an Liverpool vorbeiziehen.

