Liverpool-Krise setzt sich im FA Cup fort: Manchester United wirft Klopp-Elf aus dem Pokal

Erst fünf Liga-Spiele in Folge ohne Sieg - jetzt das Aus im FA Cup: Der FC Liverpool steckt tief in der Krise. Drei Tage nach der bitteren Heim-Pleite gegen den FC Burnley (die erste nach 68 Liga-Heimspielen) in der Premier League muss die Mannschaft von Jürgen Klopp nun im nationalen Pokalwettbewerb die Segel streichen. Beim Erzrivalen Manchester United verloren die Reds mit 2:3 (1:1). Mohamed Salah hatte die Gäste aus Liverpool zunächst in Führung geschossen. Mason Greenwood (26.) und Marcus Rashford drehten die Partie allerdings zu Gunsten von ManUnited. Die Klopp-Elf konnte durch Salah (58.) zwar noch einmal ausgleichen, doch Bruno Fernandes (78.) schoss die Red Devils per Freistoß schließlich zum Sieg und ins Achtelfinale.

Beide Teams spielten nicht in Bestbesetzung und liefen mit einigen Jugendspielern auf. Das erste Duell zwischen ManUnited und Liverpool in dieser Saison, in der Premier League, endete mit 0:0. Eine Woche, nach dem Duell in Anfield spielten beide Teams im Pokal deutlich offensiver. Die Klopp-Elf hätte in der unterhaltsamen und insgesamt ausgeglichenen Partie am Ende allerdings auch noch höher verlieren können. Edinson Cavani hätte in der 89. Minute für Man United alles klarmachen können, traf aber nur den rechten Pfosten.