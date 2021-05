Liverpool-Legende geht hart mit United-Fans ins Gericht: "Dorftrottel hätte jemanden umbringen können"

Große Fan-Unruhen in Manchester haben zur Absage des absoluten Topspiels dieses Premier-League-Wochenendes geführt: Nach einem Platz-Sturm der Fans von Manchester United ist das Ligaspiel des Vereins gegen den FC Liverpool verschoben worden. Stunden vor dem Anpfiff hatten die Anhänger des Rekordmeisters den Rasen im Old Trafford gestürmt, um gegen die US-amerikanischen Inhaber des Klubs zu protestieren - und taten dies unter anderem, in dem sie auf dem Rasen Pyro und Feuerwerkskörper zündeten. Liverpool-Legende Graeme Souness verfolgte die Szenen in seiner Funktion als SkySports-Experte von der Tribüne und ist danach mit den United-Fans hart ins Gericht gegangen.

So zündete ein Fan eine Leuchtrakete in Richtung des Sky-Sendestudios im Old Trafford. Souness zeigte sich schockiert: "Das hätte jemanden fürs Leben zeichnen können", kritisierte der ehemalige schottische Nationalspieler. "Wir sitzen hier und sagen, dass es richtig ist, dass sie demonstrieren, aber ein Dorftrottel hätte hier heute jemanden umbringen können." Auch eine Bierflasche sei in Richtung der Reporter geflogen. "Wenn die dich an der falschen Stelle trifft, hättest du getötet werden können", so Souness deutlich. Sky teilte nach dem Platzsturm mit, dass zudem einige Kameras am Spielfeldrand gestohlen worden seien.