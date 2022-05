Liverpool-Legende Jamie Carragher über Bayern-Gerüchte um Sadio Mané: "Er wird nirgendwo hingehen"

Mit seinem Kopfballtreffer zum 2:1-Sieg am Dienstagabend sicherte Sadio Mané dem FC Liverpool bei Aston Villa drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft in der Premier League. Der Stürmer der "Reds" kommt damit auf 15 Treffer in 33 Ligaspielen. Eine gute Quote, die Begehrlichkeiten anderer Klubs weckt: Der Vertrag von Mané läuft im Sommer 2023 aus, zuletzt gab es Gerüchte, dass der FC Bayern München an einer Verpflichtung des 30-Jährigen interessiert wäre.

Anzeige