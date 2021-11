Fix: Liverpool-Legende Steven Gerrard ist neuer Trainer bei Aston Villa

Der Premier-League-Klub Aston Villa hat einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Dean Smith gefunden. Liverpool-Legende Steven Gerrard übernimmt den Tabellen-Sechzehnten und soll ihn zurück in die Spur bringen. Das gab der Verein des Ex-Leverkuseners Leon Bailey am Donnerstagmorgen bekannt. Über die Dauer des Vertrages machte der Klub keine Angaben. Anzeige

Aston Villa hatte sich am vergangenen Wochenende nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Southampton am 11. Spieltag von Dean Smith getrennt. Der Klub steht mit lediglich zehn Punkten nach elf Spielen auf dem 16. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. "Er traf die mutige Entscheidung, sich in der intensiven und unter hohem Druck stehenden Umgebung der schottischen Old Firm zu testen. Sein späterer Erfolg beim Gewinn des Premiership-Titels mit den Glasgow Rangers ist uns wirklich ins Auge gefallen, ebenso wie seine Erfahrung in Europa", so Klub-Boss Christian Purslow. Gerrard selber freute sich ebenfalls auf das neue Engagement: "Aston Villa ist ein Verein mit einer reichen Geschichte und Tradition im Fußball und ich bin sehr stolz, sein neuer Cheftrainer zu werden."

Zudem bedankte er sich bei seinem Ex-Verein: "Ich möchte allen, die mit den Glasgow Rangers in Verbindung stehen, meinen aufrichtigen Dank aussprechen, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, einen so ikonischen Fußballverein zu leiten. Es wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, ihnen zu einem rekordverdächtigen 55. Meistertitel zu verhelfen. Ich wünsche den Spielern, Mitarbeitern und Fans alles Gute für die Zukunft."