Liverpool-Trainer Klopp warnt vor Top-Duell gegen ManCity und Guardiola: "Das schwierigste Spiel im Fußball"

Es ist der nächste Fußball-Gipfel nach dem deutschen Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am Samstag: In der Premier League gastiert Meister FC Liverpool am Sonntagabend bei Vize-Meister Manchester City (17.30 Uhr, Sky). Und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp schätzt das Spiel bei den Rivalen aus der Nachbarstadt offenbar noch hochkarätiger ein, als das Duell zwischen Bayern und dem BVB oder etwa den originalen Clasico in Spanien zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona: "Ich mag diese Art von Spielen, ich mag die Vorbereitung auf die Spiele, aber es macht es nicht einfacher", sagte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Es ist eine wirklich schwierige Aufgabe – das schwierigste Spiel in der Welt des Fußballs, würde ich sagen." Anzeige

Anders als in der Bundesliga lagen die beiden Rivalen vor dem Spieltag in der Tabelle nicht besonders nah beieinander: Liverpool hatte am letzten Spieltag die Tabellenführung zurückerobert, würde mit einem Punktgewinn in Manchester auch wieder an die Spitze ziehen. ManCity mit Trainer Pep Guardiola hat indes einen historischen Fehlstart hingelegt und arbeitet sich erst langsam wieder in die obere Tabellenregion.

Guardiola hat vor dem Spiel klar gestellt, dass es für seine Mannschaft gegen den Top-Kandidaten auf den Titel geht: "Sie sind der größte Favorit, aber ich denke, mit der Pandemie ist die Situation etwas anders", sagte Guardiola. Andere Teams wie Leicester, Arsenal, Manchester United, Tottenham und Chelsea könnten durch die Corona-Krise ebenfalls ein Wort um den titel mitreden. "Die letzten fünf bis zehn Spiele werden wichtig sein, um um den Titel zu kämpfen. Hoffentlich sind wir dann in einer Position, mitzuspielen."