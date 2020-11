Ex-Stuttgart-Profi Philipps überzeugt bei Liga-Debüt für Liverpool – Klopp: "Eine wirklich nette Geschichte"

Trainer Jürgen Klopp musste sich beim FC Liverpool zuletzt mit Abwehrsorgen herumschlagen: Superstar Virgil van Dijk droht, für den Rest der Saison auszufallen. Auch Defensiv-Allrounder Fabinho verletzte sich im zweiten Spiel, in dem er als Ersatz für Van Dijk in der Innenverteidigung auflief, und fehlt bis Ende November. Joel Matip ist nach einer Verletzung ebenfalls noch nicht wieder fit. Beim 2:1-Sieg gegen West Ham United kam daher der ehemalige Stuttgarter Nathaniel Philips zu seinem ersten Einsatz in der Premier League – und überzeugte auf Anhieb. Zu "100 Prozent" habe sich der 23 Jahre alte Engländer den Titel "Spieler des Spiels" verdient, sagte Klopp nach der Partie.

Das erste Spiel für die Profis sei immer "eine große Sache", erklärte Klopp. "Besonders für einen Typen wie Nat (Philips' Spitzname, Anm. d. Red.), der unglaublich intelligent ist und noch vor drei auf dem Sprung nach Amerika war um dort am College zu studieren – und jetzt spielt er für Liverpool." Phillips kommt ursprünglich aus der Jugend der Bolton Wanderers, verließ seinen Heimatklub 2016 jedoch, um ein Stipendium an der University of North Carolina wahrzunehmen. Kurz vor dem Abflug unterschrieb er jedoch einen Profi-Vertrag beim FC Liverpool und entschied sich für einen Verbleib in seinem Heimatland. "Das ist eine wirklich nette Geschichte", befand Klopp nach dem Spiel am Samstag.

In der vergangenen Saison war er an den VfB Stuttgart ausgeliehen und leistete in 22 Zweitliga-Spielen seinen Beitrag zum Aufstieg in die Bundesliga. Die Leihe lief zunächst nur für die Hinrunde. Nach der Winterpause kam Phillips sogar noch zu einem Einsatz im FA Cup für Liverpool. Doch in Stuttgart wollte man ihn unbedingt weiter ausleihen und konnte sich darüber letztlich mit den Reds einigen.

Carragher lobt vor allem Phillips Kopfballspiel