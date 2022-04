Keita-Tor sichert Arbeitssieg in Newcastle: Liverpool legt im Titelrennen der Premier League vor

Es bleibt hochspannend im Titelrennen der Premier League. Zum Start des 34. Spieltags hat der FC Liverpool am frühen Samstagnachmittag vorgelegt. Bei Newcastle United setzte sich das Team von Trainer Jürgen Klopp dank Naby Keita (19. Spielminute) knapp aber hochverdient mit 1:0 (1:0) durch. An der Tabellenspitze hat Liverpool (82 Punkte) den Titel-Rivalen Manchester City (80) zunächst wieder verdrängt. Die Mannschaft von Pep Guardiola kann am Abend bei Leeds United aber wieder vorbeiziehen (18.30 Uhr, live mit Sky-Ticket [Anzeige]). Anzeige

Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen den FC Villarreal im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch nahm Klopp im ersten Spiel nach seiner Vertragsverlängernung bis 2026 fünf Startelf-Änderungen vor. Und so brauchten die "Reds" auch einige Minuten, um in die Partie zu finden. Doch es dauerte keine zwanzig Minuten, bis der Bann gebrochen war: Nach beherztem Einsteigen von James Milner gegen Newcastles Ex-Hoffenheimer Fabian Schär spielten es die Gäste schnell aus und der ehemalige Leipziger Keita traf nach feinem Tanz im Strafraum zur Führung (19.). Noch vor der Halbzeit hatte Sadio Mané die große Chance auf das 2:0, verzog aber nach Querpass von Luis Diaz (34.). Newcastles Anhänger jubelten kurz über den Ausgleich durch Miguel Almiron, der allerdings im Abseits gestanden hatte (39.).