Liverpool jetzt nur noch Achter: Tottenham siegt dank Bale-Gala gegen Crystal Palace

Es läuft wieder bei Tottenham Hotspur. Der 4:1-Sieg am Sonntagabend gegen Crystal Palace war der dritte Sieg in Serie für das Team von Trainer José Mourinho in der Premier League. Und die vier Treffer gab's dank eines doppelten Doppelpack: Gareth Bale und Harry Kane netzten jeweils zwei Mal. Durch den Sieg sprang Tottenham auf Platz sechs in der Tabelle, Meister Liverpool rutschte sogar auf Platz acht ab.

Bis das Spiel in Fahrt kam, dauerte es allerdings fast eine halbe Stunde: Nach einem Ballverlust von Crystal Palace landete der Ball über Lucas Moura bei Harry Kane. Der Stürmer bediente im Zentrum dann Bale, der zum 1:0 nur einschieben brauchte (25.). Kurz vor der Halbzeit dann der unerwartete Ausgleich. Christian Benteke traf per Kopfball zum 1:1 (45.+1). Kurz nach Halbzeit dann Tottenham mit einem Doppelschlag: Erst köpft Bale das 2:1 (49.), drei Minuten legt Kane mit Hammer aus 20 Metern in den linken Winkel das 3:1 nach (52.). In der 76. Minuten traf der Torjäger dann nach Son-Vorlage zum Endstand.