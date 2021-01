Neuer Verteidiger für Klopp? Berichte: Liverpool vor Verpflichtung von Preston-Verteidiger Davies

Der FC Liverpool steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers - um die Not von Trainer Jürgen Klopp zu lindern. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Ben Davies von Zweitligist Preston North End vor einem Transfer zum englischen Meister stehen. Der 25-Jährige komme demnach für rund 2,26 Millionen Euro, auf diese Summe hätten sich die Reds und der Tabellenelfte der Championship am Sonntag verständigt. Am Montag soll Davies unterschreiben. Anzeige

Klopp hatte eingeräumt, bei der Suche nach einem Not-Ersatz für sein verletztes Trio kleinere Brötchen backen zu müssen. "Ich denke nicht, dass es einen Spieler des Kalibers 80-Millionen-Neuzugang gibt, der gerade zum Verkauf steht", sagte der Reds-Coach, der mit seiner Mannschaft durch den 3:1-Sieg gegen West Ham am Sonntag auf den dritten Platz kletterte. Über Davies wollte er sich danach nicht äußern. "Wir müssen einen passenden Spieler finden, der in unseren finanziellen Rahmen passt." In der Innenverteidigung verteidigte neben Philips gegen die Hammers übrigens Kapitän Jordan Henderson, ein Mittelfeldspieler. Zuletzt wurde auch über ein Engagement des deutschen Weltmeisters Shkodran Mustafi bei Liverpool spekuliert, dessen Vertrag bei Arsenal ausläuft.

Davies galt als Kandidat bei Celtic