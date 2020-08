Blaue Streifen und Nike: Mit diesem Trikot wollen Liverpool und Klopp den Premier-League-Titel verteidigen

Der FC Liverpool hat sein neues Heim-Trikot für die kommende Saison vorgestellt – und das neue Dress kommt durchaus ungewöhnlich daher. Zwar ist es, wie von den "Reds" gewohnt, hauptsächlich in Rot gehalten. Allerdings kommt als Kontrast an Ärmel und V-Kragen eine neue Farbe mit ins Spiel: "Teal"-blaue Streifen hat Hersteller Nike dort untergebracht. Der Klub erklärte die neue Optik prompt. Das Blaue sei die Stadtfarbe Liverpools und findet sich auch im klassischen Klub-Logo der "Reds". Zudem soll es an die Trikots zwischen 1993 und 1996 erinnern, wo die Farbe ebenfalls schon benutzt wurde – wenn auch in deutlich dunklerer Abstufung.