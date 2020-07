Liverpool verpasst Punkte-Rekord mit 1:2-Pleite bei Arsenal - Gunners wahren Rest-Chance auf Europa

Überragender Meister ja – aber den Punkterekord in der Premier League wird der FC Liverpool nicht knacken. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor am Mittwochabend mit 1:2 (1:2) beim FC Arsenal und kann in den verbleibenden beiden Saisonspielen nun noch maximal auf 99 Punkte kommen. Rekordhalter Manchester City sammelte in der Saison 2017/18 100 Punkte.

Van Dijk und Alisson: Zwei Reds-Fehler drehen die Partie

Beim Spiel in Londoner Emirates-Stadion am Mitwochabend zeigte sich die Klopp-Elf teils fahrig. Trotzdem waren es die Reds, die in Führung gingen: In der 20. Minute bekam Sadio Mané den Ball nach schöner Kombination von Robertson und Firmino und schob zum 1:0 ein. Arsenal zeigte weder vorher noch danach wirklich kreative Ansätze um gefährlich vor das Tor von Liverpool-Keeper Alisson zu kommen.

Es waren dann stattdessen Patzer der Reds-Defensive, die die Gastgeber von Trainer Mikel Arteta zurück in die Partie brachten. In der 32. Minute spielte Abwehr-Chef Virgil van Dijk einen sehr unglücklichen Pass auf Kollege Fabinho. Arsenal-Stürmer Alexandre Lacazette konnte abfangen, umkurvte Alisson und erzielte den Ausgleich. Noch vor der Halbzeit war es ein weiterer fataler Pass - dieses Mal von Alisson - der das Spiel sogar drehte: Lacazette fing den Ball erneut ab und legte ihn Reece Nelson vor, der den Ball ins lange Eck schoss.

Arsenal wahrt Europa-Restchance - kann aber auch über den FA-Cup einziehen

Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste eigentlich die aktivere Mannschaft. Vor dem Arsenal-Tor ging der Klopp-Truppe aber die Kaltschnäuzigkeit ab, die sie über lange Phasen der Saison ausgezeichnet hatte. Takumi Minamino (63.), Mo Salah (70.) und Torschütze Mané verpassten allesamt aus aussichtsreicher - teils hunderprozentiger - Lage. So vergab Liverpool den Rekord dann schließlich und muss nun beide restlichen Spiele gewinnen, um nicht zusätzlich die Bestmarke für die meisten Siege zu verpassen.