Liverpool-Serie setzt sich fort: Klopp-Elf verkürzt dank Diaz und Salah Rückstand auf Manchester City

Der FC Liverpool hat im Fernduell um die Spitze der Premier League den nächsten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Samstag bei Brighton & Hove Albion mit 2:0 (1:0) durch. Winter-Zugang Luis Diaz hatte die "Reds" in Durchgang eins per Kopf in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel machte Mohamed Salah (61.) per Elfmeter alles klar. Liverpool rückt mit dem achten Liga-Sieg in Serie auf drei Punkte an Tabellenführer Manchester City heran. Brighton bleibt als Tabellen-13. dagegen zwölf Punkte vor einem Abstiegsplatz im Niemandsland des Klassements.

