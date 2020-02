FA blockiert: Deshalb wird das Liverpool-Spiel gegen Shrewsbury nicht im TV gezeigt – DAZN reagiert

Die brisante Entscheidung von Jürgen Klopp, im FA-Cup-Wiederholungsspiel seines FC Liverpool gegen Drittligist Shrewsbury Town am Dienstagabend komplett auf seine erste Mannschaft zu verzichten und auch selbst gar nicht vor Ort zu sein, zieht in England weitere Kreise. Nach der Ankündigung Klopps, wegen der Premier-League-Winterpause die störende Aufgabe gegen Shrewsbury an U23-Coach Neil Critchley und dessen Spieler zu delegieren, hat die FA nun überraschend entschieden, die Partie in Anfield nicht für internationale TV-Anstalten freizugeben. Das gab der zuständige Vertreiber SuperSport bekannt.

Diese unerwartete Eskalation bedeutet, dass auch Liverpool-Fans in Deutschland keine Chance haben werden, an Livebilder des Spiels zu kommen. Die Rechte für Übertragungen des FA Cups liegen beim Streamingdienst DAZN - der am Nachmittag mit einer Stellungnahme auf Twitter auf die kurzfristige Entscheidung der FA einging. Stattdessen zeigt DAZN am Abend die Partie zwischen Oxford United und Newcastle United.

Wir hätten euch heute gern das Match zwischen dem FC Liverpool und Shrewsbury Town gezeigt. Allerdings hat sich die FA dazu entschieden, das Spiel nicht für internationale Broadcaster freizugeben. — DAZN DE (@DAZN_DE) February 4, 2020

FA attackiert Liverpool wegen Cup-Verzicht – Klopp kontert

Der englische Verband hatte sich wegen des Possenspiels not amused gezeigt. "Vor Beginn der Saison haben alle Vereine akzeptiert, dass die Wiederholungen der vierten Runde, sofern erforderlich, in der ersten Woche der Pause zwischen den Spielen stattfinden müssen", hatte ein Sprecher gesagt. Alle Klubs hätten gewusst, dass die Winterpause eingeschränkt sein könnte. Klopp konterte: Er wisse nicht, wer von den Klubs dort gewesen sei. Die Trainer oder Sportdirektoren seien es jedenfalls nicht gewesen.

Liverpool hatte mit der Entscheidung, trotz ungefährdeter 22-Punkte-Führung in der Premier League ohne Klopp und die Spieler der ersten Mannschaft gegen Shrewsbury anzutreten, zuletzt teils harte Kritik auf sich gezogen. Auf die Frage, ob Critchley die Mannschaft im Wiederholungsspiel der vierten Runde des FA-Cups betreuen würde, hatte Klopp nach dem blamablen 2:2 im regulären Spiel in Shrewsbury kurz und knapp geantwortet: "Exakt." Die U23 tritt für die Reds an. Klopps erste Garde soll sich in der kurzen Winterpause fit halten, Fußballtraining ist aber nicht zwangsläufig angesagt.

Klopp über Verzicht auf Liverpool-Spiel: "Ich bin kein Revoluzzer"

"Ich möchte gar nicht im Mittelpunkt dieser ganzen Diskussion stehen", sagte Klopp, der sich Medienberichten zufolge telefonisch in die Kabine schalten kann, sollte er dazu eine Notwendigkeit sehen - allerdings bleibt offen, wie er selbst die Partie verfolgen will. Nicht einmal LFCTV, der offizielle Klub-Kanal, erhält eigenen Angaben zufolge ein Signal, lediglich Audio. Klopp: "Ich bin kein Revoluzzer, der zeigen möchte, wie stark er ist oder was weiß ich." Wenn die Leute denken würden, dass er faul sei, weil er nicht bei dem Spiel sein werde, könne er das auch nicht ändern. "Aber es interessiert mich auch nicht allzu sehr, denn ich bin nur den Spielern gegenüber verantwortlich."

Für Klopps Vorgehen haben bei weitem nicht alle Verständnis. "Chaotisch und respektlos" für Shrewsbury schrieb der Shropshire Star. Die Kommentare des 52 Jahre alten Deutschen vor der "magischen Gelegenheit" für Shrewsbury seien "widerlich" und "stur".

Für Neil Critchley und seine U23 ist es der zweite Einsatz als in dieser Saison als Vertreter von Klopp und dessen Reds-Stars. Bereits im Dezember war der 41-Jährige eingesprungen, als Klopp mit dem First Team bei der Klub-WM in Katar war. Critchley unterlag mit Liverpools Junioren bei Aston Villa mit 0:5 und schied sang- und klanglos aus dem Carabao Cup aus. Klopp hatte wegen der Termin-Kollision zwischen Ligapokal und Klub-WM heftige Kritik an den Verbänden geübt.