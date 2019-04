Klopp besiegt Hasenhüttl: Liverpool schlägt Southampton nach Schlussoffensive

Der FC Liverpool hat sich in der englischen Premier League die Tabellenführung zurückerobert. Am Freitagabend besiegte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den FC Southampton mit 3:1 (1:1). Was sich deutlich anhört, war in der Realität eine sehr zittrige Angelegenheit. Früh hatte Shane Long (6.) nämlich den Gastgeber von Ex-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl in Führung gebracht. Liverpool, selbst mit drei ehemaligen Southampton-Profis im Kader, tat sich sehr schwer.