Ex-Liverpool-Star Hamann verrät: "Ich schwärmte den LFC-Bossen von Jürgen Klopp vor"

Ob damals vielleicht alles anders gekommen wäre? Wie Dietmar Hamann nun in seiner SportBild-Kolumne verriet, habe er den Bossen des FC Liverpool 2015 den Tipp gegeben , sich doch einmal mit Jürgen Klopp als potenziellen Trainer zu beschäftigen. Im Oktober des selben Jahres wurde der langjährige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund dann an der Anfield Road vorgestellt.

Hamann habe im Spätsommer des Jahres 2015 den Bossen des FC Liverpool von Klopp vorgeschwärmt, wie er schreibt. "Ich war als Liverpool-Botschafter mit der Mannschaft unterwegs. Der damalige Trainer Brandan Rodgers stand stark unter Druck. Ich ging zum heutigen CEO Billy Hogan, der da noch Commercial Director war, und warf den Namen von Jürgen Klopp in den Ring ", schreibt Hamann in der SportBild.

Ob es aber tatsächlich der Ratschlag und die Schwärmereien von Hamann für Klopp gewesen sind, die den FC Liverpool damals auf die Spur von Klopp brachten? Das zweifelt der Sky-Experte selbst an. "Ob meine Empfehlung einen Teil zur Klopp-Verpflichtung beigetragen hat, kann ich natürlich nicht beurteilen", so Hamann. So oder so - für den FC Liverpool ist Klopp ein Glücksfall.