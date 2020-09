Liverpool-Star Thiago mit Coronavirus infiziert: Ex-Bayern-Profi muss in Quarantäne

Der vom FC Bayern München zum FC Liverpool gewechselte Spanier Thiago ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 29-Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich umgehend in Quarantäne begeben, wie die Reds am Dienstag mitteilten. Beim 3:1 der von Jürgen Klopp trainierten Mannschaft am Montagabend gegen den FC Arsenal hatte Thiago gefehlt. Der Spanier habe "leichte Symptome" gezeigt, sei aber bei guter Gesundheit, teilte der Verein mit.