Liverpool bleibt vorn: Everton verliert in Newcastle und verpasst die Tabellenführung

Der überraschend stark gestartete FC Everton hat die anvisierte Rückkehr an die Tabellenspitze der Premier League klar verpasst. Die Toffees verloren bei Newcastle United mit 1:2 (0:0) und müssen den Lokalrivalen FC Liverpool ziehen lassen. Der Meister hatte am Samstag West Ham United mit 2:1 besiegt und sich so an die Spitze gesetzt. Everton hat nun drei Punkte Rückstand auf die Mannschaft von Jürgen Klopp.

Mann des Tages auf Seiten von Newcastle war Neuzugang Callum Wilson, der die Nordwestengländer in der 56. Minute per Elfmeter in Führung geschossen und in der Schlussphase nach einer Flanke von Ryan Fraser auch das vorentscheidende 2:0 markierte (85.). Der Anschlusstreffer für das von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainierte Everton durch Torjäger Dominic Calvert-Lewin in der Nachspielzeit kam zu spät - Everton rannte zwar nochmals an und hatte durch Bernard noch eine Chance, kam jedoch nicht mehr zum Ausgleich.