FC Liverpool holt "aufregendes Talent": Fabio Carvalho wechselt vom FC Fulham zum Klopp-Klub

Der Transfer von Fabio Carvalho zum FC Liverpool ist perfekt. Der 19 Jahre alte Portugiese wechselt nach Ablauf der aktuellen Saison vom FC Fulham zu den Reds. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein von Trainer Jürgen Klopp keine Angaben. Englische Medien berichten, dass Carvalho einen Fünf-Jahres-Kontrakt unterzeichnet habe. "Der 19 Jahre alte Stürmer wird seinen Wechsel zu den Reds am 1. Juli offiziell vollziehen", teilte der Klub einen Tag nach der verpassten Meisterschaft in der Premier League mit.

Der Vertrag von Carvalho beim FC Fulham läuft am 30. Juni aus. Daher kann der laut transfermarkt.de zwölf Millionen Euro wertvolle Offensivspieler eigentlich ablösefrei wechseln. Wie verschiedene Medien berichten, wird aber eine Ausbildungsentschädigung fällig. Demnach müsse der LFC rund sechs Millionen Euro an den Londoner Klub zahlen. Der portugiesische U21-Nationalspieler kam für den Aufsteiger in der Saison 2021/2022 auf zehn Tore und acht Vorlagen in 36 Spielen. Carvalho stammt aus der Jugend von Benfica Lissabon, zog aber bereits im Jahr 2013 nach London. Bei Fulham startete der Portugiese aus der Jugend bis ins Profi-Team durch.