Last-Minute-Eigentor: Liverpool nach glücklichem Sieg gegen Tottenham weiter vorne

Der FC Liverpool bleibt in der Premier League das Maß aller Dinge. Im Spitzenspiel gegen Tottenham Hotspur gelang den „Reds“ dank eines Last-Minute-Eigentors von Spurs-Verteidiger Toby Aldeweireld ein glücklicher 2:1-Sieg. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp in der Premier League weiterhin zwei Punkte vor Manchester City. Der Meister hatte bereits am Samstag den designierten Absteiger Fulham mit 2:0 bezwungen.