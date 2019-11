Jürgen Klopp reagiert auf Entlassung von Mauricio Pochettino - und begrüßt José Mourinho

Pochettinos Highlight: Champions-League-Finale 2019

Pochettino hatte die Spurs fünfeinhalb Jahre lang trainiert und in der Spitzengruppe der Premier League etabliert. Zwar reichte es nie zu einem Meistertitel, aber in der Saison 2016/17 wurden die Londoner Vizemeister. Außerdem standen die Spurs unter dem Argentinier im Champions-League-Finale 2019, das sie gegen Liverpool verloren. In der aktuellen Spielzeit steht Tottenham allerdings nur auf Rang 14 und konnte erst dreimal gewinnen. Der Rückstand auf das Klopp-Team an der Spitze beträgt bereits 20 Zähler.