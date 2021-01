Liverpool gegen Tottenham unter Zugzwang: Jürgen Klopp kämpft gegen die Ergebniskrise

Der FC Liverpool hat die Leichtigkeit verloren. Nach der überragenden Vorsaison strauchelt die Mannschaft von Jürgen Klopp derzeit erheblich, erlebt eine beinahe dramatische Ergebniskrise. In der Premier League wartet der Ex-Dominator seit mittlerweile fünf Spielen auf einen Sieg, seit vier Partien gar auf ein Tor. Am Donnerstag muss im Verfolger-Duell bei Tottenham Hotspur (21 Uhr/Sky) ein Sieg her, um im Kampf um den Titel nicht den Anschluss zu verlieren. „Sie können sich vorstellen, dass das Titelrennen derzeit nicht wirklich mein Problem ist“, grollte Klopp nach der 0:1-Heimniederlage gegen Kellerkind Burnley in der vergangenen Woche. Wenige Tage später schieden die Reds auch aus dem FA Cup aus. Die Frage, die sich ganz England vor dem Kracher gegen die Spurs von Trainer José Mourinho stellt: Wie lange hält die Misere des Champions noch an? Anzeige

„Ich nehme die Situation, wie sie ist und werde dafür sorgen, dass wir rausgehen und bereit für den Kampf sind“, sagte Klopp am Mittwoch. Das Spiel gegen Tottenham war noch im Dezember das Duell des Ersten gegen den Zweiten – inzwischen sind beide Klubs abgerutscht. „Seither ist eine Menge passiert, aber das ist Fußball“, sagte Klopp. Liverpool hatte kurz vor Weihnachten mit 2:1 gewonnen und die Tabellenführung erobert. Drei Tage später legte Klopps Elf ein eindrucksvolles 7:0 gegen Crystal Palace nach. Es war der bisher letzte Sieg. Was folgte, war für viele Beobachter kaum zu erklären: 1:1 gegen West Bromwich, 0:0 gegen Newcastle, 0:1 gegen Southampton und Burnley und 0:0 gegen den damaligen Spitzenreiter Manchester United. Klopp sieg- und beinahe torlos und mit 19 Punkten weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Der Deutsche muss derzeit mit mehreren Unwägbarkeiten kämpfen – allen voran einer Verletzungsmisere, die ihn vieler Waffen beraubt hat: Abwehrchef Virgil van Dijk fehlt mit seinem Kreuzbandriss seit Monaten, genau wie sein Partner Joe Gomez. Beide bleiben vorerst kein Thema – mit einem Comeback von van Dijk ist frühestens Mitte April zu rechnen, Gomez wird in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Ihre Vertreter, Teenager Rhys Williams und der eigentlich im Mittelfeld beheimatete Fabinho, sind kein gleichwertiger Ersatz. Und offensiv fehlt mit Diogo Jota ein Neuzugang, der zu Saisonstart überragend eingeschlagen war, sich dann jedoch beim 4:0 gegen Ex-Klub Wolverhampton am Knie verletzte. Noch ist unklar, wann der Portugiese wieder startklar ist.

Dabei ist es vor allem seine Unberechenbarkeit, die Klopps Mannschaft fehlt. Mohamed Salah trifft zwar wie eh und je, zu den derzeit schwächelnden Roberto Firmino und Sadio Mané aber hat der Trainer keine gleichwertige Alternative im Kader. Dabei wären diese gerade so wichtig: War den Reds in der Vorsaison oft gerade in engen Spielen noch auf fast magische Weise das nötige Spiel- und Abschlussglück hold, ist die Chancenverwertung aktuell kaum der Rede wert und das Herausspielen von klaren Möglichkeiten ein Problem. Anders als bei vielen Konkurrenten wird den Reds in dieser Corona-verseuchten Saison zudem der (zu) dünne Kader zum Verhängnis. Xherdan Shaqiri oder Divock Origi fehlt die Klasse, um die Stars zu entlasten. So fordert der straffe Spielplan ähnlich wie bei vielen anderen internationalen Topklubs seinen Tribut. Die Spieler, die in den vergangenen beiden Jahren Klopps aggressiven Spielstil fast zur Perfektion ausgeführt haben, fehlt die Puste.

Klopp ordnet Ergebniskrise ein: "Geht darum, Spiele zu gewinnen"

Besonders zu spüren ist das bei Trent Alexander-Arnold, der noch in der Meistersaison oft als genialer Spielmacher von der rechten Verteidiger-Position fungiert hatte und mit vier Toren und 13 Vorlagen entscheidenden Anteil am souveränen Titelgewinn hatte. In diesem Jahr wirkt er überspielt, was sich auch auf die Statistik auswirkt: Nach der Hälfte der Saison stehen nur noch zwei Assists auf dem Zettel. Auch Star-Transfer Thiago, vor der Saison vom FC Bayern geholt, ist bisher keine echte Hilfe.