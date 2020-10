"Sind hier nicht privat": Liverpool-Trainer Jürgen Klopp scherzt vor Duell gegen Midtjylland mit Journalisten

Jürgen Klopp ist inzwischen bekannt für seinen Humor auf Pressekonferenzen . Schon in seiner Zeit bei Borussia Dortmund brachte er Journalisten und Fans vor den Bildschirmen regelmäßig zum Lachen. Manchmal schießt er allerdings auch über das Ziel hinaus und stellt die Fragensteller bloß. Am Montagabend konnte aber jeder über seinen Spruch lachen. Nachdem der Trainer des FC Liverpool vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Midtjylland gefragt wurde, wie er sich auf das erste Aufeinandertreffen vorbereiten werde, antwortete er: "Sorry, wir sind hier nicht privat. Sie wissen, dass das eine Pressekonferenz ist?"

Dennoch hielt der deutsche Trainer des Champions-League-Siegers 2019 nicht viel davon, den Gegner kleinzureden, wie es ein dänischer Journalist tat. Dieser nannte den FC Midtjylland einen "kleinen Klub aus einem kleinen Land". Ausgerechnet Klopp redete den Gegner stark. "Meine Damen und Herren aus Dänemark. Ihr müsst offensichtlich ein wenig an eurem Selbstvertrauen arbeiten, weil wir euch nicht als so kleinen Klub sehen. Wir sehen in euch einen richtigen Gegner in dieser Gruppe!"