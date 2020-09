Liverpool-Trainer Jürgen Klopp stichelt gegen Transferpolitik von Chelsea und Manchester City

Am Samstag startet die neue Premier-League-Saison - und Jürgen Klopp stichelt in Richtung des FC Chelsea und von Manchester City. Der Trainer des FC Liverpool betonte in einem Interview mit dem Radiosender BBC Radio 5 Live, dass er die Transfer-Politik der spendierfreudigen Konkurrenz nicht nachvollziehen könne. "Die einen kaufen Spieler, die anderen arbeiten gemeinsam daran, sich zu verbessern", sagte Klopp, der mit seinem Klub in der laufenden Wechselperiode keine hohen Millionen-Beträge wie die Vereine aus London und Manchester investierte.