Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zu Meister-Chancen: "Da könnte ich kotzen..." - Sorgen um Mané

Mit einem 2:1-Zittersieg über die Wolverhampton Wanderers hat der FC Liverpool seine imposante Serie in der englischen Premier League verteidigt und marschiert weiter in Richtung des ersten Meistertitels nach 30 Jahren. Für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist im Kampf um den Titel jedoch noch keine Vorentscheidung gefallen, wie der deutsche Coach nach der Partie im Gespräch mit dem englischen Sender BT Sports unterstrich.

Klopp zur Leistung gegen die Wolves: "Waren nicht in Panik"

Der Frage, ob es typisch für einen kommenden Champion sei, in schwächeren Spielen wie gegen Wolverhampton nicht in Panik zu geraten, sondern sie einfach zu gewinnen, wich Klopp zunächst noch galant aus. "Wir waren nicht in Panik, aber nicht ganz in der Stimmung, in der ich uns haben wollte. Wir haben den Wolves ein paar Bälle in die Füße gespielt, das ergibt keinen Sinn." Das sei aber völlig normal, die Entwicklung des Spiels beeinflusse jedes Individuum auf dem Platz.