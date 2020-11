Liverpool-Trainer Jürgen Klopp befördert deutsches Talent Paul Glatzel: "Ein wundervoller Spieler"

Glatzel hatte sich bereits im Vorjahr in einer starken Verfassung präsentiert. Doch dann zog sich der Angreifer im Juli 2019 in einem Testspiel gegen die Tranmere Rovers einen Kreuzbandriss zu. Liverpool reagierte im September mit einer großen Geste auf die lange Ausfallzeit und verlängerte den Kontrakt des gebürtigen Liverpoolers bis Sommer 2023. Der Sohn deutscher Eltern sagte damals: "Ich war enttäuscht von meiner Verletzung zu Saisonbeginn, aber die Verlängerung fühlt sich gut an und zeigt, dass der Klub Vertrauen in mich hat."