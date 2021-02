Liverpool-Trainer Klopp: Derby-Niederlage tut "sehr, sehr" weh – Sorgen um Kapitän Henderson

Zum ersten Mal seit 1992 hat der FC Liverpool ein Derby gegen den FC Everton im heimischen Anfield-Stadion verloren. Das 0:2 (0:1) gegen die "Toffees" war zudem die vierte Niederlage des amtierenden Meisters in Serie. "Liverpool hat den Tiefpunkt erreicht", titelte daher die Zeitung Liverpool Echo. Und Trainer Jürgen Klopp zeigte sich nach der Partie sichtlich ernüchtert: Die Niederlage im Prestigeduell tue "sehr, sehr" weh, sagte Klopp. Allerdings haderte er auch mit dem Spielverlauf: "Wir haben ein komplett unnötiges erste Tor kassiert, das sollten wir nicht vergessen." Anzeige

Die Reds konnten den Schwung aus dem starken 2:0 unter der Woche in der Champions League gegen RB Leipzig von Beginn an nicht mitnehmen. Schon in der 3. Minute erzielte Richarlison nach unzulänglichem Klärungsversuch von Ozan Kabak die frühe Führung für die Gäste von Trainer Carlo Ancelotti. Everton konnte sich mit der Führung im Rücken auf disziplinierte Abwehrarbeit konzentrieren, die Reds bissen sich die Zähne aus. Statt dem Ausgleich, erzielte Gylfi Sigurdsson zehn Minuten vor dem Ende sogar noch das 2:0 per Foulelfmeter und machte die nächste Enttäuschung für Liverpool perfekt.

Klopp störte sich wieder einmal damit, dass seine Mannschaft am Ende trotz sichtlicher Überlegenheit als Verlierer vom Platz gehen musste: "Ich denke, jeder, der das Spiel heute gesehen hat, würde sagen: Ok, wenn wir das Spiel ohne die Tore sehen, wie konnte das passieren?", sagte er. "Aber es ist passiert und es war nicht das erste Mal, deswegen gehen wir jetzt hart mit uns ins Gericht", versicherte er. "In den entscheidenden Momenten müssen wir uns verbessern, das ist klar."

Henderson verletzt ausgewechselt – Klopp: "Es sieht nicht gut aus"