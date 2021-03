Gerrard als Klopp-Nachfolger in Liverpool? Hamann: "Dafür ist er zu clever"

Rund ein halbes Jahr ist es her, da weilte Jürgen Klopp in England auf dem Trainer-Olymp. Nach dem Champions-League-Titel 2019 und dem Gewinn der ersten Meisterschaft mit dem FC Liverpool seit 1990 in der letzten Saison wirkte der Deutsche komplett unantastbar. Doch aktuell ist die Situation an der Merseyside deutlich komplizierter: Zwar ist Klopp mit den Reds gegen RB Leipzig souverän ins Viertelfinale eingezogen, doch in der Liga ist man nach einer historischen Serie an Heim-Niederlagen weit von der Spitze entfernt. Dass der Trainer vor seinem Vertragsende 2024 aufhört, scheint zumindest nicht mehr ausgeschlossen. Anzeige

Ein dickes Empfehlungsschreiben für die Nachfolge hat jüngst Steven Gerrard vorgelegt: Der langjährige Liverpool-Kapitän hat bei seiner ersten Station als Chefcoach mit den Glasgow Rangers erstmals seit 2011 Stadtrivale Celtic düpiert und sich zum schottischen Meister gekürt. In Liverpool genießt Gerrard ohnehin noch Legenden-Status. Wird er mittelfristig also Trainer bei seinem Herzensklub? Sein ehemaliger Teamkollege Dietmar Hamann will es nicht ausschließen, glaubt aber nicht, dass Gerrard direkt auf Klopp folgen könnte: "Er will und wird nicht auf Klopp folgen, weil die Fußstapfen zu groß sein könnten. Dafür ist er zu clever", sagte Hamann dem Kicker. "Zudem kann man bei einer Rückkehr zu einem Verein, bei dem man Heldenstatus genießt, sehr viel kaputt machen", so der Deutsche.

Hamann rät Gerrard: "Den richtigen Zeitpunkt finden"