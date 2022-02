Liverpool-Coach Klopp verurteilt Krieg gegen die Ukraine: "Krieg eines wirklich bösen Mannes"

Der Krieg gegen die Ukraine beschäftigt weiter auch den Fußball. Spiele in ganz Europa standen am vergangenen Wochenende im Schatten des russischen Angriffskriegs. Und nach dem Sieg im englischen Ligapokal-Finale musste auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp an die Situation und die Menschen in der Ukraine denken: "Es übersteigt mein Verständnis. Ich bin fast 55 Jahre alt. Es übersteigt mein Verständnis, wie ein Erwachsener die ganze Welt in so eine Situation bringen kann – und vor allem natürlich die Ukraine", sagte Klopp dem norwegischen TV-Sender Viaplay Sport. Anzeige

Der deutsche Coach ließ keinen Zweifel daran, bei wem er die Verantwortung für die Situation sieht und bei wem nicht: "Ich kenne so viele Ukrainer und auch Russen, es geht natürlich nicht um die Leute, sondern um den Krieg eines wirklich bösen Mannes", sagte Klopp mit Blick auf den russischen Präsidenten Vladimir Putin. "Und wir müssen Solidarität zeigen, echte Solidarität." Er persönlich fände das Kriegstreiben "wirklich schwer zu ertragen", so Klopp. "Seit das ganze vor zwei, drei Tagen begonnen hat, sind wir alle nur noch am Handy. Einige meiner früheren Spieler sind wahrscheinlich im Krieg. Ich weiß es nicht genau, sie sind direkt zurück in ihr Heimatland gefahren."