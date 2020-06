Liverpool-Trainer Klopp schwärmt von Ex-Bundesliga-Stürmer Anthony Yeboah und beklagt Rassismus

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp schwärmt in einem neu erschienenen Buch vom früheren Bundesliga-Star und Torschützenkönig Anthony Yeboah. "Yeboah war neben Gerd Müller einer der großartigsten Stürmer, die je in Deutschland gespielt haben“, wird Klopp in dem Buch „Made in Africa: The History of African Players in English Football“ zitiert, das jetzt in Großbritannien publiziert wurde.

Der Ghanaer Yeboah, der in Deutschland unter anderem für den HSV und Eintracht Frankfurt spielte, habe "großen Einfluss“ auf die Gesellschaft gehabt, lobte Klopp. Das Interview mit dem Trainer hatte Autor Ed Aarons bereits im Sommer 2019 geführt.