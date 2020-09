Liverpool-Trainer Klopp wettert gegen TV-Experte Keane: "Nichts war schlampig, absolut nichts"

Jürgen Klopp musste sich doch noch aufregen. "Habe ich das richtig gehört, Herr Keane hat gesagt, wir hätten heute Abend eine schlampige Leistung gezeigt?", fragte der Trainer des FC Liverpool beim Sender Sky Sports in Richtung Experte Roy Keane. Die 49 Jahre alte ehemalige Ikone von Manchester United stellte daraufhin klar, dass er nur ein paar Momente im Spiel der Reds beim 3:1 am Montagabend an der Anfield Road über den FC Arsenal meinte. "Er spricht vielleicht von einem anderen Spiel, dieses kann es nicht gewesen sein. Sorry", ereiferte sich Klopp.