Liverpool-Trainer Klopp befürchtet Saison-Aus von Abwehrchef van Dijk: Comeback "unwahrscheinlich"

Trainer Jürgen Klopp vom englischen Meister FC Liverpool geht nicht davon aus, dass Abwehrchef Virgil van Dijk in dieser Saison noch einmal für die Reds aufläuft. "Ich will nicht sagen, dass es absolut unmöglich ist, aber es ist unwahrscheinlich", sagte Klopp am Dienstag. "Wirklich keiner, kein Arzt, niemand hat mir gesagt, dass es eine Chance gibt, dass Virgil in dieser Saison wieder spielt."

