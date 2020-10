Berichte: Liverpool will Winter-Transfer von Ozan Kabak – Gespräche mit Schalke angelaufen

Der türkische Abwehrspieler, der S04 noch bis zum 9. November wegen einer Sportgerichtssperre nach einer Spuckattacke gegen Werder Bremen (1:3) fehlt und auch die 0:3-Derbyniederlage gegen Borussia Dortmund verpasste, gehörte in den vergangenen Monaten zu den wenigen Lichtblicken in einer seit mittlerweile 21 Partien sieglosen Mannschaft. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 29 Millionen Euro geschätzt - in einer ähnlichen Größenordnung soll sich auch die mögliche Ablöse bewegen. Während englische Medien von einer ersten Offerte der Reds in Höhe von rund 22 Millionen Euro berichten, soll Schalke laut Sport1 mindestens 35 Mio. für einen Wechsel verlangen. Ein offizielles Angebot habe es bisher noch nicht gegeben.