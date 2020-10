Schock für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Abwehr-Boss Virgil van Dijk droht wohl Saison-Aus

Der englische Meister FC Liverpool muss wohl mehrere Monate auf seinen niederländischen Abwehrstar Virgil van Dijk verzichten. Nachdem der Verteidiger der Reds aufgrund seiner Verletzung, die er am Samstag im Derby beim FC Everton (2:2) erlitten hatte, am Knie operiert werden muss. berichten englische Medien bereits übereinstimmend, dass der 29-Jährige in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr auf den Platz zurückkehren werde. Die Reds hingegen nannten bis dato noch keinen Zeitpunkt für eine mögliche Rückkehr.

Wie unter anderem der Mirror berichtet, werde van Dijk am vorderen Kreuzband operiert. Der Innenverteidiger hatte nach hartem Einsteigen von Everton-Torwart Jordan Pickford schon nach sechs Minuten unter Schmerzen den Platz verlassen müssen. Der holländische Nationalspieler reagierte am Abend noch mit einem Statement auf die schwere Verletzung. "Ich konzentriere mich jetzt voll auf meine Reha und werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Trotz der offensichtlichen Enttäuschung glaube ich, dass in jedem Problem auch eine Möglichkeit liegt. Mit Gottes Hilfe werde ich sicherstellen, dass ich noch stärker zurückkomme, fitter und stärker als jemals zuvor sein werde", erklärte Van Dijk.